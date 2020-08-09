إسرائيل: خلية الجولان المستهدفة تابعة لإيران

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر، نقلا عن رئيس أركان الجيش، أن "الخلية التي تم استهدافها على حدود الجولان الأسبوع الماضي كانت تعمل بتوجيهات إيرانية".

وقال المتحدث إن "إسرائيل تستهدف البرنامج النووي الإيراني، وتمنع تموضع المحور المتطرف في سوريا".

وأضاف أن تل أبيب تسعى إلى "منع أعدائها في جميع الجبهات، خاصة الجبهة الشمالية، من امتلاك قذائف وصواريخ دقيقة"، على حد تعبير المتحدث.

والاثنين الماضي، قال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلات إسرائيلية شنت هجوماً على أهداف عسكرية في سوريا، ووصف الضربات الجوية بأنها ردّ على محاولة من "عناصر معادية" لزرع قنبلة على السياج الحدودي.

وأضاف البيان الإسرائيلي، أن من بين الأهداف التي شملتها الضربات مواقع مراقبة سورية، وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية، وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة.

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ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء الاثنين الماضي لـ"أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت عن ضمها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت سيادة النظام السوري.