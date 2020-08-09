النيجر.. مسلحون يقتلون 6 سياح فرنسيين ونيجريين

المصدر: نيامى - فرانس برس، رويترز

قُتل 8 أشخاص هم 6 فرنسيين ونيجريان، الأحد، على أيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وقال حاكم تيلابيري، تيجاني إبراهيم كاتييلا: "هناك 8 قتلى: نيجريان أحدهما دليل سياحي والآخر سائق، والستة الآخرون فرنسيون".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد حذرت على موقعها الإلكتروني من "ارتفاع درجة التهديد الإرهابي" في النيجر، خصوصا خارج العاصمة.

وأعلنت الخارجية أنها تفحص التقارير الواردة عن مقتل السائحين الفرنسيين. وقال متحدث باسم الوزارة: "نقوم بعملية مراجعة" للتقارير.

يذكر أن منطقة كوريه تجذب السياح باعتبارها موطنا لآخر قطعان الزراف في غرب إفريقيا.

وكانت معارك عنيفة وقعت في الثالث من أيار/مايو بين الجيش النيجري ومتشددي غرب إفريقيا المنشقين عن جماعة بوكو حرام.

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وتشهد مناطق النيجر المتاخمة لحدود نيجيريا نشاطا مكثفا للجماعات المسلحة التي تهاجم السياح والجيش وقوات الأمن.

وفي مايو الماضي أيضا، أعلنت وزارة الدفاع في النيجر مقتل نحو 75 مسلحا من جماعة بوكو حرام في جنوب شرقي البلاد ونيجيريا المجاورة.