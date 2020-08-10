الصين: عقوبات على سياسيين أميركيين وأعضاء بالكونغرس

أعلنت الصين، الاثنين، فرض عقوبات على 11 أميركيا، بينهم السيناتوران ماركو روبيو وتيد كروز، ردا على خطوات مشابهة اتّخذتها واشنطن بحق مسؤولين صينيين على خلفية حملة بكين الأمنية في هونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الاثنين "قررت الصين فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين تصرّفوا بشكل سيئ في ما يتعلّق بمسائل على صلة بهونغ كونغ". وتشمل العقوبات مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، ورئيس الصندوق الوطني للديمقراطية كارل غيرشمان.

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وكانت الصين قد أعلنت قبل قرابة شهر، فرض عقوبات على مسؤولين أميركيين وكيانات في الولايات المتحدة، شملت السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين كبار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الويغور المسلمة.