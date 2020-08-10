تايوان: قواتنا الجوية أبعدت مقاتلات صينية

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرات مقاتلة صينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفاصل في مضيق تايوان صباح اليوم الاثنين لكن القوات الجوية تمكنت من "إبعادها".

وأضافت الوزارة نقلا عن القوات الجوية أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في تايوان تعقبت أيضا المقاتلات الصينية.

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جاءت الواقعة في أول يوم كامل من الزيارة رفيعة المستوى التي يقوم بها وزير الصحة الأميركي أليكس عازار لتايوان والتي نددت بها الصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ولا يحق لها إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى.

ومن ناحية أخرى استقبلت رئيسة تايوان تساي انغ-وين الاثنين وزير الصحة الأميركي أليكس عازار في زيارة هي الأولى لمسؤول أميركي رفيع المستوى إلى تايبيه منذ عام 1979، حين نقلت واشنطن اعترافها بالجزيرة إلى الصين.

وحيّت الرئيسة التايوانية عازار الذي يرأس وفد بلاده خلال الزيارة التي أثارت غضب الصين كونها تعتبر تايوان مقاطعة انفصاليه.