غوتيريش: نعمل على مساعدة لبنان طبياً وإنسانياً

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة تعمل على مساعدة لبنان طبيا وإنسانيا.

وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي يمد لبنان بالمواد الأساسية.

وقدر نقيب المقاولين في لبنان، مارون الحلو، الخسائر الفادحة جراء انفجار مرفأ بيروت، بحوالي 1.5 مليار دولار للمرفأ نفسه، و2 مليار دولار أضرار 40 ألف بناية، و200 ألف مسكن محيطة بموقع الحادث الأليم.

وقال الحلو في مقابلة مع "العربية" إن التقديرات التأمينية وغيرها من الأضرار سترفع الرقم إلى أكبر من ذلك.

وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن الخسائر تتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة، قائلا إن الاستقالة "ليست هربا من المسؤولية". وبعد خروجه من جلسة لمجلس الوزراء، قال حسن إن الشعب يعرف مرتكبي جريمة انفجار المرفأ.

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بدورها، قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم إن "مضمون التحقيق بانفجار مرفأ بيروت قضائي بحت"، وتابعت: "لا أحد يتمنى أن يكون في كرسي المسؤولية في هذه الكارثة". وأضافت نجم: "لم يكن هناك أي تردد في مجلس الوزراء في موضوع إحالة الملف". وأكدت أنها أصرت على استقالتها ولم تتراجع عنها، و"هي ليست هروباً من المسؤولية".

وكانت سبحة استقالة الوزراء اللبنانيين من الحكومة كرت مع تقديم وزيرة العدل ماري كلود نجم استقالتها الخطية للرئيس حسان دياب، فيما تضاربت المعلومات حول استقالة وزير المالية غازي وزني. وبذلك يرتفع عدد الوزراء المستقيلين من الحكومة إلى أربعة، بعد وزير الخارجية السابق ناصيف حتّي الذي استقال قبل يوم واحد من انفجار بيروت، ووزيرة الإعلام منال عبدالصمد، ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطّار اللذين أعلنا استقالتهما يوم أمس.