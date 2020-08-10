فوز لوكاشينكو بفترة رئاسية أخرى في روسيا البيضاء

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية فوز ألكسندر لوكاشنكو في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا بــ80,23% من الأصوات. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات اليوم الاثنين إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أظهرت أن سفيتلانا تيخانوسكايا، التي كانت معلمة للغة الإنجليزية وظهرت كمنافسته الرئيسية في انتخابات أمس الأحد حصلت على 9.9 بالمئة من الأصوات.



وأعلنت النتائج الأولية بعد أن أطلقت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصدمة لتفريق متظاهرين أمس الأحد.

وقال ممثل عن جماعة (سبرنج 96) الحقوقية في روسيا البيضاء اليوم الاثنين إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه بعد أن دهسته عربة سجناء تابعة للشرطة وأصيب العشرات في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد.

وقال فالنتين ستيفانوفيتش لرويترز "هناك ما لا يقل عن 120 معتقلا لكن هذه بيانات أولية".



وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع أمس الأحد للاحتجاج بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على وشك الفوز بفترة ولاية سادسة في انتخابات يقول معارضوه إنها زورت لصالحه.