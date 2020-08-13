الأمم المتحدة ترحب بمبادرة الإمارات وإسرائيل

قال متحدث، اليوم الخميس، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يرحب "بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل والإمارات التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات.

وتوصلت إسرائيل والإمارات إلى اتفاق تاريخي، اليوم الخميس، سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في اتفاق لعب الرئيس الأميركي دونالد ترمب درو الوساطة فيه.

واتفق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي جرى، اليوم الخميس، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حسب ما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وأكد الرئيس الأميركي، ترمب، الخميس، أن "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية".

وشدد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، على أن "الاتفاق يفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة".