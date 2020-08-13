عباس يرأس اجتماعاً حول الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، إلى "اجتماع عاجل" لمستشاريه، لمناقشة اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية قبل إصدار بيان حوله.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن عباس دعا إلى "اجتماع عاجل يعقبه بيان حول الإعلان الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي، الذي أعلن مساء اليوم الخميس".

من جانبه قال نتنياهو، الخميس، إنه "يوم تاريخي". وكتب نتنياهو عبر حسابه على موقع "تويتر": "يوم تاريخي"، وذلك في أول رد فعل إسرائيلي على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ينص على التوصل إلى علاقات ثنائية بين البلدين، وعلى وقف إسرائيل مخططها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

ولاحقاً قال نتنياهو في مؤتمر صحافي إن "الاتفاق مع الإمارات مهم لمستقبل المنطقة"، مضيفاً أن "الإمارات حولت الصحراء إلى دولة مزدهرة.. الاتفاق مع الإمارات سيساعد في ازدهار المنطقة".

موضوع يهمك قال متحدث، اليوم الخميس، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يرحب "بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في... الأمم المتحدة ترحب بمبادرة الإمارات وإسرائيل العرب و العالم

وذكّر نتنياهو بأن "إسرائيل وقعت اتفاقيات مع مصر والسلطة الفلسطينية والأردن"، مضيفاً أن "دولاً عربية وإسلامية أخرى قد تدخل في سلام مع إسرائيل".

وشدد على أن "الاتفاق مع الإمارات هو اتفاق سلام من أجل السلام".

وكان ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد قد أعلن، الخميس، أن بلاده اتفقت مع إسرائيل على "وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية".

وأضاف في تغريدة على حسابه على "تويتر" أنه اتفق خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على "وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، وهو ما كان قد أكده بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة.