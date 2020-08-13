قرقاش للعربية: الإمارات تريد تحصين حل الدولتين بعملية السلام

اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة هو قرار شجاع من قيادة الإمارات.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية #أنور_قرقاش: اتفاقنا مع #إسرائيل ينزع فتيل أزمة ضم الأراضي الفلسطينية وينقذ حل الدولتين#العربية pic.twitter.com/rALgODoqwk — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 13, 2020

وفي حديث خاص إلى قناة "العربية"، أوضح قرقاش أن "ضم إسرائيل للضفة كانت مسألة تهدد السلام والمنطقة"، وتابع قائلا: "نسعى لأن يكون تجميد قرار ضم أراض فلسطينية فرصة جديدة للسلام".

وأشار إلى أن الإمارات ستبدأ "بعلاقات اعتيادية مع إسرائيل"، لافتاً إلى أن "قرار السلام يعود للفلسطينيين". وأوضح أن القرار الإماراتي يهدف إلى "إيجاد قنوات اتصال تساعد الفلسطينيين". وقال قرقاش للعربية: "الإمارات تريد تحصين حل الدولتين في عملية السلام".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتفقوا في اتصال هاتفي جرى، اليوم الخميس، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حسب ما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكر البيان أن "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم".