ليتوانيا: حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تهدد أمننا

أكد وزير خارجية ليتوانيا، في بيان، الخميس، أنه "بناء على معلومات حصلت عليها مؤسساتنا وشركاؤنا، نستطيع أن نخلص إلى أن حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تمثل تهديداً لأمن عدد كبير من الدول منها ليتوانيا".

وأشار إلى وقوف "لتوانيا إلى جوار الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وهولندا والدول الأخرى التي وصلت إلى نفس النتيجة".

واتخذت وزارة الهجرة في ليتوانيا قراراً بمنع أشخاص مرتبطين بحزب الله من دخول البلاد لمدة 10 سنوات بناء على معلومات عن أنشطتهم داخل الحزب التي تمثل تهديداً لمصالح البلاد.

وأواخر أبريل الماضي، حظرت ألمانيا رسمياً بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.

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وجاء ذلك بعد أشهر على تصويت البرلمان الألماني في ديسمبر الماضي، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

يشار إلى أنه في الوقت الحالي، يدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناحه السياسي.