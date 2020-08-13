30 قتيلاً إثر مواجهات قبلية دامية في بورتسودان

قتل 30 شخصا وأصيب 116 بجروح منذ الأحد في مواجهات قبلية في بورتسودان، المدينة الثانية في السودان، وفق ما أفادت مصادر طبية.

واستمرت المواجهات، الخميس، لليوم الخامس على التوالي رغم إرسال تعزيزات من قوات الاحتياطي المركزي إلى المدينة لوقف القتال، بحسب شهود.

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وقررت السلطات المحلية تمديد حظر التجول الليلي، الذي فرض الأحد، ليشمل كل المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة. ومن خلال هذا الميناء الواقع في شمال شرق البلاد، تمر معظم تجارة السودان الخارجية.

وأفاد شهود عيان أن أفرادا من قبيلة النوبة كانوا عائدين من منطقة جنوب كردفان حيث شاركوا في تظاهرة ضد الحاكم الجديد، دخلوا الأحد حي دار النعيم، معقل قبيلة بني عامر، ليندلع قتال مسلح بين القبيلتين. وثمة عداوات قديمة بين القبيلتين.