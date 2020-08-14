أردوغان يهدد بسحب سفيره من أبوظبي ويتجاهل سفيره في إسرائيل

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسحب سفيره من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتعليق العلاقات، فيما واصل تجاهل وجود سفيره في إسرائيل.

وانتقد الرئيس التركي الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي يقضي بإقامة علاقات ثنائية مباشرة، وهي الصفقة التي تم التوصل إليها بوساطة أميركية.

وبتجاهل أردوغان لوجود سفيره في تل أبيب، يبدو الرئيس التركي وهو يكيل بمكيالين، ويسعى لإقامة علاقات دبلوماسية مع كافة أطراف النزاع في الشرق الأوسط.

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وزعمت وزارة الخارجية التركية أن الإمارات العربية المتحدة ليس لديها سلطة التفاوض مع إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين.

وأكدت الإمارات أن مبادرتها تسعى إلى تهيئة الأجواء لبدء التفاوض مجددا، وأن القرار النهائي يظل ملكا للفلسطينيين.

ورحبت ردود فعل عربية وعالمية واسعة النطاق بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وسط إجماع على أنه سيخلق فرصا للسلام في المنطقة.