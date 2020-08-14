ترحيب دولي وعربي واسع النطاق باتفاق الإمارات وإسرائيل

رحبت إسبانيا بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا جونثاليث لايا، اليوم الجمعة، إنه ينبغي للاتفاق أن يعطي دفعة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن "الموقف الإماراتي شجاع، وأتمنى أن يسهم في إحلال السلام"، وذلك بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكتب ماكرون في تغريدة "آمل أن يساهم (هذا القرار) بإرساء السلام العادل والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين" مشيراً إلى أنه قال ذلك لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وللرئيس الأميركي دونالد ترمب ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبرت روسيا، اليوم الجمعة، أن تعليق إسرائيل خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إثر الاتفاق مع الإمارات "خطوة مهمة".

من جهتها، قالت إيطاليا إن "تعليق إسرائيل لخطط الضم خطوة مهمة في الاتفاق مع الإمارات"، معتبرةً أن هذا الاتفاق يشكل "تطوراً مهماً لاستقرار المنطقة". وأضافت: "نأمل باستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

في سياق متصل، اعتبر مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل مفيد للبلدين وللاستقرار الإقليمي". وشدد بوريل على أن "تعليق ضم المستوطنات خطوة إيجابية.. ويجب التخلي عن الخطة كاملة".

كما اعتبرت الهند أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "سيعزز التفاوض على حل الدولتين" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بدورها، رحّبت ألمانيا، الجمعة، بالاتفاق "التاريخي" بين إسرائيل والإمارات الذي تعهدت فيه الدولة العبرية بتعليق ضم أراضٍ فلسطينية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن تطبيع العلاقات بين البلدين "يعد مساهمة مهمة في السلام في المنطقة".

كما أعلنت سلطنة عُمان دعمها للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وقالت إنها تأمل أن "يسهم الإعلان التاريخي في تحقيق سلام شامل في المنطقة".

وبدورها، أثنت اليابان على الاتفاق، وأكدت أنه "خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن "اتفاق إسرائيل والإمارات أوقف ضم أراض فلسطينية".

وأشاد ملادينوف بالاتفاق، معربا عن أمله في أن يساهم الأخير بصناعة "فرص جديدة للتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع من قبل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان.

وكان ترمب أكد، الخميس، أن "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية". وأعلن أن "إسرائيل والإمارات ستطبعان العلاقات رسمياً"، وشكر "الإمارات وإسرائيل على القيادة الشجاعة".

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هذا وتوالت ردود الفعل العربية على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل برعاية أميركية، حيث رحبت مملكة البحرين بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي يوقف ضم أراضٍ فلسطينية لإسرائيل.

ومن جهته، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، أنه تابع "باهتمام وتقدير بالغ" البيان المشترك الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة.

واتفق الرئيس الأميركي ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي في اتصال هاتفي، جرى الخميس، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات، حسب ما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".