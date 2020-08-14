عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

فرنسا تفتح تحقيقاً حول انفجار بيروت بعد وفاة فرنسيين

المصدر: العربية.نت – وكالات
الدمار الذي خلفه الانفجار في مرفأ بيروت
رابط مختصر

سُجلت وفاة مواطن فرنسي ثان جراء الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من آب/أغسطس وأسفر عن أكثر من 178 قتيلاً، وفق ما أكدته مصادر متطابقة، الجمعة، لوكالة "فرانس برس".

وتمّ الثلاثاء تكليف اثنين من قضاة التحقيق في "دائرة الحوادث الجماعية" في محكمة باريس بالتحقيق الذي فتحته النيابة العامة في العاصمة الفرنسية، نظراً لوجود ضحايا فرنسيين وعشرات الجرحى، وفق ما أفادت النيابة العامة في باريس.

يأتي هذا بينما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية، ارتفع إلى 178، وأصيب ما يقدر بنحو 6000 شخص وفُقد 30 على الأقل.

مستشفى في بيروت تضرر بسبب الانفجار مستشفى في بيروت تضرر بسبب الانفجار

وقالت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، إن الانفجار أثر على العمليات في ستة مستشفيات، ارتفاعاً من ثلاثة مستشفيات أعلن عن تضررها فوراً عقب الانفجار الذي وقع عصر الثلاثاء 4 أغسطس/آب. وأضافت أن الانفجار ألحق أضرارا بأكثر من 20 عيادة في بيروت.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق الذي أشعل ما يقرب من 3000 طن من نيترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت. لكن ظهرت وثائق في أعقاب الانفجار تظهر أن القيادة العليا للبلاد ومسؤولي الأمن كانوا على علم بالمواد الكيمياوية المخزنة في ميناء المدينة.

منازل متضررة في بيروت منازل متضررة في بيروت

موضوع يهمك
?
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، الخميس، من أن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء الانفجار...

60 مبنى تراثياً في بيروت مهددة بالانهيار بسبب الانفجار 60 مبنى تراثياً في بيروت مهددة بالانهيار بسبب الانفجار العرب و العالم

وغيّر الانفجار وجه العاصمة وأجبر الحكومة على الاستقالة. ووافق مجلس النواب اللبناني، الخميس، على فرض حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة له منذ الانفجار المأساوي الأسبوع الماضي، مما يمنح الجيش سلطات واسعة وسط تصاعد الغضب الشعبي وعدم الاستقرار السياسي.

وفي سياق متصل، طالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان، الخميس، بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة في لبنان.

وفريق الخبراء المؤلف من 38 خبيراً طلب أيضاً، في إجراء نادر، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، ومقرّه في جنيف، عقد اجتماع خاص في أيلول/سبتمبر المقبل للنظر في هذه الكارثة. وخبراء الأمم المتحدة تنتدبهم المؤسسة الدولية ويقدمون تقاريرهم إليها لكنهم لا يتحدثون باسمها.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون رفض الدعوات التي طالبت بإجراء تحقيق دولي في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.

كلمات دالّة

#فرنسا, #مرفأ بيروت, #بيروت, #انفجار بيروت, #لبنان
إقرأ أيضاً ترحيب دولي وعربي واسع النطاق باتفاق الإمارات وإسرائيل ترحيب دولي وعربي واسع النطاق باتفاق الإمارات وإسرائيل 15:32 GMT
إقرأ أيضاً البرهان: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الاقتتال القبلي بالسودان البرهان: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الاقتتال القبلي بالسودان 15:01 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر