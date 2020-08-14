نصر الله يرفض التحقيق الدولي بانفجار بيروت

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الحزب سينتظر نتائج التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، لكن إذا ثبت أنه عمل تخريبي وراءه إسرائيل فإنها ستدفع الثمن.

موضوع يهمك قالت وسائل إعلام سودانية، إن انفجاراً ضخماً هز العاصمة الخرطوم مساء اليوم الجمعة. وأفادت أنباء عن انفجارات في مخزن ذخيرة... انفجارات في مخزن ذخيرة تابع لمعسكر سوداني في الخرطوم السودان

وأضاف نصر الله في خطاب تلفزيوني، أن هناك نظريتين تدور حولهما التحقيقات: إما أنه حادث أو عمل تخريبي تسبب في انفجار نيترات الأمونيوم المخزنة في مستودع.

ونفت إسرائيل أي علاقة لها بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس آب.

يذكر أنه قتل في الانفجار، الذي أحدث هزة أرضية ترددت أصداؤها في أنحاء المنطقة، 171 قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 جريح.

إلى ذلك، قالت السلطات اللبنانية إن الانفجار نتج عن حريق اندلع بمستودع في العنبر رقم 12 بمرفأ العاصمة تخزن فيه منذ ست سنوات حوالي 2750 طناً من نيترات الأمونيوم "من دون أي تدابير للوقاية".

وقد فجّر الانفجار غضباً شعبياً عارماً من الطبقة السياسية المتهمة بالتقصير وبالمسؤولية عن دمار العاصمة. كما طالت شظايا هذا الغضب بقوة حزب الله، المدعوم من إيران والمشارك في السلطة المتهمة بالفساد، والذي يتهمه البعض بالسيطرة على جميع المعابر والمرافئ في لبنان.