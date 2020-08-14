الإيكونوميست تكشف تفاصيل انقلاب تركيا وانحدارها للديكتاتورية

كشفت مجلة الإيكونوميست في تقرير مفصل لها، تفاصيل استيلاء أردوغان على الحكم من فتح الله غولن الذي كان يسيطر على الدولة العميقة داخل تركيا.

وفي التفاصيل يقول التقرير، قد تعتقد أن تركيا قد استنفدت كل الأصفاد الآن بسبب موجة الاعتقالات الواسعة. ولكن على الرغم من أن موجة الاعتقالات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الغريبة التي هزت البلاد في صيف 2016 قد تباطأت بالتأكيد، إلا أنها لم تتوقف. ويبدو أن كل أسبوع يأتي باعتقال جديد لأعضاء يشتبه في أنهم من جماعة غولن، الحركة الإسلامية التي يلقي الرئيس رجب طيب أردوغان باللوم عليها في الانقلاب. واعتُقل ما لا يقل عن 41 شخصًا في 27 يوليو/تموز كثير منهم من الجنود. وصدرت أوامر اعتقال لأكثر من عشرين آخرين الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه تم التحقيق مع ما يقرب من 600 ألف شخص، معظمهم يشتبه في كونهم من أنصار غولن، منذ الانقلاب. وتم القبض على ما يقرب من مئة ألف كان لمعظمهم روابط ضعيفة بالحركة، مثل امتلاك حساب في بنك غولن. ويبدو أيضا أن البعض قد تعرض للتعذيب في السجون. ولكن في حين أن هناك تعاطفًا بين الأتراك تجاه ضحايا عمليات التطهير التي قام بها أردوغان، إلا أنهم أقل تعاطفا مع زعيمها فتح الله غولن، وهو إمام مسن يعيش في المنفى في ولاية بنسلفانيا. اسأل أي شخص في تركيا تقريبًا، بما في ذلك أكثر أعداء أردوغان شراسة، وسوف تسمع أنهم لا يتعاطفون مع غولن حيث يعتبرونه مستبدا مثل أردوغان.

ويؤكد التقرير أن أردوغان مستبد ومستأسد ولكن لم يساعده أحد في شل الديمقراطية في تركيا أكثر من غولن. حاليا الحركة صعبة الكسر، فمنذ السبعينيات اجتذبت مئات الآلاف من المتابعين، ومعظمهم من الطلاب الفقراء والمتدينين الذين انجذبوا إلى مدارسها الإعدادية ومعاهدها الدراسية. وبعد نهاية الحرب الباردة، بدأت في تسويق نفسها على أنها حامل شعلة الإسلام المستنير، وأقامت مؤسسات في الخارج وكسبت دائرة من المتعاطفين الغربيين. ولكن فقط عندما وصل أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" إلى السلطة في عام 2002، بدأ الحزب في الازدهار. لقد كان المتعاطفون معها قد تسللوا سابقا إلى المؤسسة العميقة لتركيا. وبتشجيع من أردوغان، استولوا على مؤسسات بأكملها. (وحسب أحد التقديرات، شغل أتباع غولن 30% من المناصب العليا في القضاء و50% في الشرطة). وبموافقته، دبروا عمليات اعتقال لآلاف النشطاء الأكراد وضباط الجيش والعلمانيين والصحافيين. ويقول جاريث جنكينز، المحلل الأمني: "لعب أتباع غولن دورًا حاسمًا في تمكين أردوغان في ترسيخ سلطته".

لقد كان نجاح أتباع غولن هو هلاكهم. وبحلول أوائل عام 2010، كانوا قد جمعوا ما يكفي من القوة لتشكيل تهديد لأردوغان. ويقول جوخان باجيك، الأكاديمي المقرب سابقًا من الحركة، والذي يعيش الآن في المنفى: "كان هناك وقت حكموا فيه تركيا فعليًا". لقد تجاوزوا الحدود من خلال محاولة نسف محادثات السلام مع المتمردين الأكراد، وملاحقة رئيس المخابرات التركية في عام 2012، وتورط أردوغان في فضيحة فساد في العام التالي.

وبعد فترة أعلن أردوغان الحرب على التنظيم وأخرج الموالين له من مؤسسة الدولة العميقة وتطورت عمليات التطهير بعد محاولة الانقلاب.

رواية الانقلاب الغريبة

ويبقى الكثير من أحداث ليلة الانقلاب غير واضح. لقد قتل نحو 250 شخصا فيما يشبه تمرد الجيش المصحوب بسلسلة من الهجمات الإرهابية التي بدت أكثر من انقلاب تقليدي. وتبدو الرواية الرسمية غير قابلة للتصديق. وحتى يومنا هذا، لم تقدم الحكومة التركية أدلة على ما خطط المتآمرون للقيام به بمجرد استيلائهم على السلطة. ويبدو أن الانقلاب نفسه كان من عمل تحالف صغير ولكنه متنوع. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن أتباع غولن لعبوا دورا كبيرا.

لقد تبين أن بعض الضباط الذين وجهوا أعمال العنف على الأقل هم من خريجي نظام غولن. كما أن اثنين من المدنيين المعنيين قد قابلوا غولن في أميركا قبل أيام فقط. ويتفق المحللون على أنه لا توجد فرصة لعمل عملاء غولن للتصرف دون موافقة زعيمهم لكن غولن ينفي تورطه.

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أردوغان لا يصدقه أحد

ويشعر أردوغان ووزراؤه بالغضب من أن الأجانب لا يقدرون الضرر الذي ألحقه أتباع غولن بتركيا. هم على حق جزئيا. ويقول بيرام بالسي، رئيس المعهد الفرنسي لدراسات الأناضول في إسطنبول: "في العديد من الدول الأوروبية، تعتقد أنه نظرًا لأن أردوغان ديكتاتور، فإن أي شخص يعارضه يجب أن يكون ديمقراطيًا". هذا النوع من المنطق يصب في مصلحة غولن ويتيح له التنكر كمعارض.

ومع ذلك، لا أحد في وضع أسوأ للوعظ بشأن مخاطر حركة غولن من أردوغان نفسه، الذي انضمت حكومته ذات مرة للحركة (في إشارة إلى ضعف مصداقيته). ومن خلال حبس كل شخص مرتبط به، بما في ذلك المحامون والمعلمون والعاملون في المجال الخيري، تخلى أردوغان عن سيادة القانون لصالح الثأر المزعوم.

واتهم جميع خصومه الآخرين تقريبًا بالخيانة أو الإرهاب، وهو ما أفقده المصداقية أيضا. ويقول جونول تول من معهد الشرق الأوسط، وهو مركز فكري في واشنطن: "قد يكون الناس [في أميركا] أكثر تقبلاً لجانب أردوغان وقصته إذا كان لديه المزيد من المصداقية ..لكن ليس لديه أي مصداقية".