النمسا: على الاتحاد الأوروبي أن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا

قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، اليوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا في ضوء سلسلة الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى قلق خاص بشأن الوضع في شرق البحر المتوسط.

وقال شالنبيرغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: "يجب أن أقول إن النمسا تشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الخطير الذي نعتقد أنه قد يتصاعد".

وأضاف: "الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق البحر المتوسط يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا".

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية اليوم الجمعة.

موضوع يهمك أكدت تركيا، الجمعة، أنها لا ترغب بالتصعيد مع اليونان في شرق المتوسط، محمّلة أثينا مسؤولية التوتر وداعيةً إياها إلى... تركيا تهاجم اليونان وفرنسا حول التوتر في شرق المتوسط العرب و العالم

وتصاعدت التوترات هذا الأسبوع بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح إلى منطقة متنازع عليها مع اليونان، تحت حراسة سفن حربية تركية، لرسم خارطة بتفاصيل منطقة بحرية بهدف التنقيب المحتمل عن النفط والغاز.

وقال مصدر دفاعي يوناني إن اصطداماً خفيفاً وقع بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية يوم الأربعاء خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط، واصفاً ما جرى بأنه "حادث".

وتتشارك اليونان وتركيا في عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن علاقاتهما مشحونة بالتوترات منذ فترة طويلة. وتتراوح الخلافات بينهما من حدود الجرف القاري البحري والمجال الجوي إلى جزيرة قبرص المقسمة. وفي عام 1996 كانت الدولتان على وشك الدخول في حرب بسبب التنازع على ملكية جزر صغيرة غير مأهولة في بحر إيجه.