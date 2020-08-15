إسرائيل تقصف مجدداً غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه استهدف بقصف جوي وبري مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتجاه جنوب الدولة العبرية.

ومنذ الأسبوع الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات ليلية ضد مواقع للحركة التي تسيطر على القطاع وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة تسبّبت باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن "مقاتلات حربية ومروحيات عسكرية ودبّابات استهدفت مواقع لحماس في قطاع غزة" بينها "منظومة للدفاع البحري تستخدمه حماس وبنى تحت أرضية ومراكز مراقبة"، مؤكداً أن القصف تم "ردّاً" على استمرار إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف أسفر عن إصابة امرأة حامل وطفل في الثالثة من عمره بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى.