إمبراطور اليابان يبدي "ندمه الشديد" على ماضي بلاده وقت الحرب

أبدى إمبراطور اليابان ناروهيتو "ندمه الشديد" على ماضي بلاده وقت الحرب وصلى من أجل السلام في العالم اليوم السبت، الموافق ذكرى مرور 75 عاماً على استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وقال الإمبراطور ناروهيتو (60 عاما) في احتفال لإحياء ذكرى قتلى الحرب "أتعشم بصدق ألا تكرر أبدا مرة أخرى ويلات الحروب".

والإمبراطور ناروهيتو أول إمبراطور ياباني يولد بعد الحرب وهو حفيد الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت باسمه القوات الإمبراطورية الحرب.

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ووصل الإمبراطور ناروهيتو إلى عرش البلاد العام الماضي بعد تنازل والده أكيهيتو عن العرش.

فيما بعث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بقربان لضريح ياسوكوني، المثير للجدل لقتلى الحرب اليوم، ولم يذهب آبي لياسوكوني بشكل شخصي منذ زيارة قام بها في ديسمبر كانون الأول عام 2013 وأثارت غضب الصين وكوريا الجنوبية ولكنه يرسل قرابين من خلال مساعد.

وتوفد آلاف اليابانيين لزيارة ضريح ياسوكونى، تكريمًا لـ2.46 مليون قتيل حيث تشهد اليابان إحياء ذكرى الاستسلام في الحرب العالمية الثانية، وفي هذه الفترة من كل عام، تحلّ الذكرى السنوية لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، والذي كان بمثابة إعلان لنهاية حرب هي الأكثر دموية وتدميرا في تاريخ البشرية.