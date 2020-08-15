تليغراف: تركيا تمنح الجنسية لكبار نشطاء حركة حماس

كشفت "تلغراف" البريطانية بأن تركيا منحت الجنسية لقيادات في حركة "حماس"، مما أثار مخاوف من أن تتمتع هذه المجموعة الفلسطينية بحرية أكبر في التخطيط لشن هجمات على مواطنين إسرائيليين في جميع أنحاء العالم، بحسب الصحيفة.

وتابعت أنها اطلعت على وثائق قالت إنها تركية وتظهر أن واحدا على الأقل من 12 ناشطا في حماس حصل على الجنسية التركية ورقم هوية مكون من 11 رقماً.

وونقلت الصحيفة عن مصدر بارز أن سبعة من العناصر الـ12 حصلوا على الجنسية التركية، بالإضافة إلى جوازات سفر. فيما سيحصل المتبقون على الجنسية خلال الأيام المقبلة. وجرى منح بعضهم أسماء مستعارة تركية.

وذكر المصدر أن الحاصلين على الجنسية ليسوا "مقاتلين"، مضيفا "لكنهم نشطاء بارزون في حماس خارج غزة.. إنهم يقومون بجمع الأموال بشكل نشط ويوجهون لتنفيذ هجمات في الوقت الحاضر”.

وكشف المصدر أن "الحكومة التركية رضخت لضغوط حماس لمنح الجنسية لعملائها، وبالتالي السماح لهم بالسفر بحرية أكبر، مما يعرض البلدان التي صنفت حماس على أنها جماعة إرهابية للخطر".

ونفى مسؤول كبير في حماس هذه التقارير، وأصر على أن أعضاء الحركة لا يعملون خارج الأراضي الفلسطينية وليس لهم أي دور في النشاط الإرهابي.

وفي تحقيق سابق، كشفت الصحيفة ذاتها أن تركيا تستضيف الكثير من الشخصيات متهمة بالارهاب مثل جماعة الإخوان وقيادات متطرفة كذلك سماحها بدخول مقاتلين أجانب لسوريا خلال السنوات الماضية ما يضع علامات استفهام حول علاقتها ودعمها للنشاط الإرهابي