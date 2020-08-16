اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت

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اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخين أطلقا من قطاع غزة فوق مستوطنة سديروت، بواسطة بطارية القبة الحديدية وتسبب شظايا من صواريخ الاعتراض بأضرار مادية، وذلك في اعقاب سلسلة غارات شنها الجيش على مواقع في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنّه استهدف بقصف جويّ وبريّ مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه جنوب الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان إنّ السياج الأمني شهد مساء السبت مواجهات تخلّلها إقدام مجموعة من حوالى عشرة أشخاص على "حرق إطارات وإلقاء عبوات ناسفة وقنابل يدوية على السياج الأمني ومحاولة الاقتراب منه".

ومنذ الأسبوع الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات ليلية ضدّ مواقع للحركة التي تسيطر على القطاع وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة تسبّبت باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل، بينها 19 حريقاً اندلعت يوم السبت لوحده.