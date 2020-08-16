بعد إطلاق صواريخ.. إسرائيل تغلق منطقة الصيد في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إغلاق المنطقة البحرية لغزة ومنع بذلك صيادي السمك من العمل في البحر، بعد إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع الفلسطيني.

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وقالت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات) الهيئة التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المكلفة بالعمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية إن المنطقة البحرية أغلقت "فورا وحتى إشعار آخر (...) ردا على إطلاق بالونات حارقة وإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة.

وكانت إسرائيل قلّصت الأربعاء مساحة صيد السمك المسموح بها من 15 ميلاً بحريّاً إلى ثمانية أميال "بشكل فوريّ وحتّى إشعار آخر" بعد إطلاق هذه البالونات التي يسبب بعضها اندلاع حرائق في جنوب إسرائيل.

وقالت إدارتا الحرائق والإنقاذ الإسرائيليتان إن 19 هجوما فلسطينيا من هذا النوع سجلت يوم السبت وحده.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر الأحد أنّه شنّ سلسلة من الضربات على غزة ردّاً على إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت الشرطة في بيان إن صاروخا سقط في قطاع مدينة سديروت المحاذي لقطاع غزة بالقرب من منزل ما أسفر عن سقوط جريح.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين آخرين بالمنظومة الإسرائيلية المضادة للصواريخ "القبة الحديدية".

وجاء ذلك بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه استهدف مواقع لحركة حماس بقصف جوي وبري ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.