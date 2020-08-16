تركيا تعلن إحباط مخطط لـ"تفجيرات هائلة" في مدن كبرى

صرحت وزارة الداخلية التركية، السبت، بأنها أحبطت عملية لتفجيرات وصفتها بالهائلة كانت ستنفذ في مدن عدة، وأضافت أنه تم إلقاء القبض على شخص وصفته بالإرهابي في ولاية أضنة وبحوزته عشرات الكيلوغرامات من مادة "تي إن تي".

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وأحبطت قوات الأمن التركية عملية خطط لها تنظيم "داعش"، استهدفت تفجير مركز للشرطة في ولاية بورصة شمال غربي البلاد، بحسب ما ذكرت أمس صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضافت الصحيفة أن مصادر أمنية ذكرت (الجمعة)، أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على أحد السوريين من تنظيم "داعش"، كان يخطط لتفجير مركز الشرطة.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر مكافحة الإرهاب ألقت القبض على المدعو "م.أ"، وضبطت خلال مداهمة المنزل رايات لتنظيم "داعش" الإرهابي، و3 منظومات تفجير، و3 سترات ملغومة، ومواد أولية مستخدمة في صناعة المتفجرات.

وسبق أن أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا، خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة المئات، كان آخرها هجوم كبير في تركيا وقع ليلة رأس السنة عام 2017 في نادي "رينا" الليلي في إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصاً وإصابة 69 آخرين.