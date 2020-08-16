زعيم المعارضة التركية لأردوغان: ستجعل صديقتنا مصر عدواً

وجه زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص سياساته الخارجية، وذلك رداً على انتقادات وجهها الأخير في وقت سابق لأكبر حزب معارض في البلاد.

وقال كيلتشدار أوغلو في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، مساء السبت، مخاطباً فيها أردوغان، "ستعطل وزارة الخارجية وتتركها خارج الخدمة، سوف تجعل آخذي الرشوة سفراء، وتعلن صديقتنا القديمة مصر عدوا، وسيقول عريس المجتمع الراقي (بيرات ألبيرق وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان) لا يوجد في شرق البحر الأبيض المتوسط احتياطي جدي حتى الآن".

كما أضاف "سوف تلوم حزب الشعب الجمهوري دون خجل أو ملل، بمثل هذه اللامبالاة لن تكتب التاريخ".

وكان الرئيس التركي وجه في وقت سابق، السبت، انتقادات لحزب الشعب الجمهوري المعارض، وقيادته، حيث قال إنه يتحدث بلسان وسائل الإعلام اليونانية"، وأن "تركيا لا يمكن أن تدار بمشاركة كمال كيلتشدار أوغلو".