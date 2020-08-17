فيديو.. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني أصم

أصيب مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا بحجة حيازته سكيناً.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن شخصاً أصم تقدم نحو الجنود ولم يسمع الطلب بالابتعاد فأطلقوا النار عليه.

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وكان المواطن متوجهاً نحو معبر السيارات وهي منطقة محظورة على المشاة.

وطالبه الجنود الإسرائيليون بالتوقف وعندما لم يستجب لعدم سماعه تحذيراتهم، أطلقوا عليه النار وأصيب في الجزء السفلي من جسده.

فيما أعاد الجيش الإسرائيلي فتح الحاجز بعد نقل المصاب إلى المستشفى.

وحاجز قلنديا هو حاجز إسرائيلي عسكري يقع قرب بلدة قلنديا جنوب رام الله في الضفّة الغربيّة، أقامه الجيش الإسرائيلي بعد الانتفاضة الثانية عام 2000 ليكون الحاجز الرئيسي الذي يفصل شمال الضفّة الغربيّة عن القدس، وليشكّل أحد المداخل القليلة من جهة الضفّة الغربيّة والتي تتحكم بحركة الفلسطينيين ضمن جدار الفصل.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من عبور هذا الحاجز باستثناء سكان شرق القدس وحمَلة تصاريح الدخول إلى إسرائيل، شرط إخضاعهم للتفتيش.