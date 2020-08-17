الفيروس يعكر "صفو" نيوزيلاندا.. ويرجئ الانتخابات

بسبب الطفرة الجديدة في تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وما تسببت به من عرقلة للحملة الانتخابية، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية، جاسيندا أرديرن، الاثنين، أنها قررت إرجاء الانتخابات المقررة في 19 أيلول/سبتمبر إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت أرديرن إن "هذا القرار يمنح كل الأحزاب الوقت للقيام بالحملة الانتخابية على مدى الأسابيع التسعة المقبلة ووقتاً كافياً للجنة الانتخابية لضمان إجراء الانتخابات".

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يذكر أن رئيسة الوزراء كانت قد لفتت الأسبوع الماضي إلى أنها لا تستبعد تأجيل الانتخابات بسبب استمرار انتشار الوباء في البلاد.

ولم تجد زعيمة حزب العمال (يسار وسط) بدّاً من تأجيل الانتخابات، بعدما اضطرت الأحزاب إلى تعليق حملاتها الانتخابية بسبب عودة كورونا إلى الظهور في بلد شكّل مثالاً يحتذى في حسن إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.

إلى ذلك فرضت السلطات حجراً على أوكلاند، كبرى مدن البلاد، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس لغاية الأحد 49 إصابة، في طفرة أتت بعد أكثر من 100 يوم من عدم تسجيل أي عدوى محلية في البلاد بأسرها.