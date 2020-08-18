السودان: نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل.. ونتنياهو يرحب

أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت".

موضوع يهمك قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل تمثل "تحولا... قرقاش: معاهدة السلام مع إسرائيل تحول استراتيجي إيجابي للعرب الخليج العربي

وأضاف المتحدث أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات" بين البلدين.

وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.

وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.

وأثنى الدبلوماسي السوداني على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية".

يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي تعقيباً على إعلان السودان التطلع للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.. إسرائيل والسودان والمنطقة كلّها سيكسبون من اتفاق سلام، وسيتمكنون من بناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. سنعمل كل ما يتطلبه الأمر لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ".