سعد الحريري: العدالة بحق قتلة الحريري سيتم تنفيذها

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، الثلاثاء، إن العدالة بحق قتلة (رفيق) الحريري سيتم تنفيذها، مضيفا: "نقبل حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

مباشر من #العربية | قضية #اغتيال_الحريري.. إدانة عضو بحزب الله وبراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة https://t.co/BZAG72KiZH — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 18, 2020

جاء ذلك بعد قليل من إدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عضوا بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ودانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف الحريري خلال مؤتمر صحفي: "نريد القصاص العادل من قتلة الحريري"، مؤكداً أن "زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن انتهى".

وقال رئيس الوزراء السابق: "لا نساوم على دم الحريري أو دماء الضحايا".

وقال الحريري إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت مطلبا شعبيا، وقد "دانت اليوم سليم عياش"، مشيراً إلى أن مصداقية المحكمة جاءت من تبرئة 3 متهمين وإدانة الرابع.

وكرر الحريري القول: "نقبل بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، مشدداً على أن حكم المحكمة الخاصة بقضية الحريري أثبت أنها غير مسيسة.

وأضاف أن الاعتراف بالأخطاء أساس للعيش المشترك في لبنان. وعن تفجير مرفأ بيروت، قال الحريري إنه لا تنازل عن حق ضحايا تفجير مرفأ بيروت.

موضوع يهمك دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، عضواً بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق... قضية اغتيال الحريري.. إدانة عضو بحزب الله وبراءة 3 لعدم كفاية الأدلة العرب و العالم

ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، بحسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.

وقد وصل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى قاعة جلسة المحكمة، في وقت سابق الثلاثاء.

وكان سعد الحريري توجه إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده، ومن المقرر أن يُدلي بعد النطق بالحكم ببيان يتناول فيه الحكم الصادر، وفقا لبعض المصادر.