أردوغان لقيادات حزبه: خبئوا أفكاركم لأنفسكم

في اجتماع للمجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رئيس الحزب رجب طيب أردوغان، طلب أردوغان من قيادات حزبه ومساعديه الاحتفاظ بأفكارهم لأنفسهم، وعدم صرف الجهد في نقاشات داخلية، والتركيز على المعارضة والمتآمرين من خارج البلاد، بحسب ما نقلته عنه صحيفة تركية.

وقالت صحيفة حرييت، اليوم الأربعاء، إن أردوغان حذر أعضاء مجلس إدارة الحزب ومساعديه بالقول "على الجميع الاحتفاظ بأفكارهم لأنفسهم، ليبقى الذي نتحدث به داخل عائلتنا، لا تهدروا طاقاتكم في نقاشات داخلية، يجب أن نهدرها ضد المعارضة، ومن يريد زعزعة الاستقرار في تركيا".

وكانت قيادات في حزب العدالة والتنمية تشتكي إلى أردوغان ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا في عدد من الولايات، لكن جواب الرئيس التركي كان بأن "المواطنين على دراية ووعي بالتدابير وإجراءات التباعد الاجتماعي والأقنعة الواقية (الكمامات)".

وفي رده على كلام لأحد قيادات حزبه بأن " الفيروس بلغ ذروته "، قال أردوغان "نحن ندير فترة مكافحة فيروس كورونا بشكل جيد، أعتقد أن عدد الحالات سيكون أقل في الأيام المقبلة".

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وعندما ذكر قيادي آخر بأن "أعداد المصابين ترتفع خصوصاً في مدينة شانلي أورفا، والمشافي تشهد كثافة بالمصابين"، كان رد أردوغان "وزارة صحتنا تقوم بالأعمال اللازمة، وستأخذ التدابير اللازمة".

وفي تقييمه للوضع الاقتصادي، قال أردوغان "لقد ازداد احتياطي الذهب لدينا بشكل كبير، نحن من الدول القليلة في العالم لدينا هذه الزيادة، نحن في حالة جيدة جداً الآن"، وأضاف "اقتصادنا جيد مقارنة بالدول الأخرى، نحن في وضع واعد، اشرحوا هذا جيداً للمواطنين".