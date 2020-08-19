القاهرة تضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في غزة

طالبت الإدارة المصرية إسرائيل بوقف التصعيد في غزة، بحسب ما أفادت مصادر خاصة لـ"العربية" و "الحدث". وأضافت المصادر أن القاهرة تضغط على تل أبيب لوقف الغارات على غزة، وتخفيف الحصار المفروض على القطاع.

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يأتي هذا بعد مطالبة الفصائل الفلسطينية الوفد الأمني المصري، الذي غادر قطاع غزة أمس، بتخفيف الحصار.

وأشارت المصادر إلى تحفظ إسرائيل على المطالب، بينما تتمسك القاهرة بضرورة تخفيف الحصار المفروض على سكان غزة. كما شهدت المفاوضات تشديد مسؤولين أمنيين مصريين لنظرائهم الإسرائيليين على ضرورة عدم استهداف أي من قيادات الفصائل الفلسطينية لمنع نشوب حرب.

وكان الوفد المصري الذي يترأسه رئيس ملف فلسطين في المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، غادر مساء الاثنين، القطاع نحو إسرائيل لإجراء مباحثات مع قادتها ومع السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يعود إلى غزة، بحسب مصدر في حماس.

وكانت إسرائيل وحركة حماس قد اتفقتا العام الماضي على تهدئة برعاية مصر والأمم المتحدة، لكن هذه التهدئة تتعرض للخرق بين الفينة والأخرى.

وكانت ضربات جوية إسرائيلية تزامنت مع اجتماعات الوفد الأمني المصري مع حركة حماس والجانب الإسرائيلي في سبيل وقف التوتر وعودة الهدوء على الحدود.