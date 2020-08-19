متطرفون موالون لداعش يحتجزون مئات الرهائن في نيجيريا

اجتاح مقاتلون يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في غرب إفريقيا مدينة في شمال شرق نيجيريا واحتجزوا مئات المدنيين رهائن، على ما أفادت مصادر محلية وأمنية الأربعاء وكالة "فرانس برس".

وقال باباكورا كولو، وهو زعيم قوة مدينة رديفة للأمن النيجيري إن "إرهابيين من تنظيم داعش في غرب إفريقيا سيطروا على كوكاوا (في منطقة بحيرة تشاد) مساء الثلاثاء واحتجزوا مئات المدنيين" العائدين للتو إلى منازلهم بعدما لجأوا سنتين في مخيم هرباً من أعمال العنف.