مقتل شخصين أحدهما شرطي في انفجار عبوتين ناسفتين بكابول

قتل شخصان، أحدهما شرطي، وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا موظفين حكوميين بالعاصمة الأفغانية كابول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وفقا للشرطة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ذكر المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، أن إحدى العبوتين كانت مثبتة في سيارة تابعة للشرطة، بينما كانت الثانية ملصقة بسيارة تابعة لوزارة التعليم.وقال إن الشرطة تجري تحقيقا في الهجوم.

المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال إن الحركة لا علم لها بالتفجير.

في غضون ذلك، أعلن فرع تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم بقذائف هاون أمس الثلاثاء في كابول، والذي أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 مدنيين، بينهم أربعة أطفال، بينما كان الأفغان يحتفلون بعيد الاستقلال.

وقالت الجماعة المتطرفة إنها أطلقت 16 قذيفة هاون استهدفت القصر الرئاسي، وسفارات، ومكاتب تابعة للحكومة الأفغانية في كابول.

وقالت السلطات إن معظم القذائف أصابت منازل سكنية.تأتي الهجمات وسط شكوك جديدة بشأن بدء المحادثات بين طالبان والحكومة.