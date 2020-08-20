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الكويت: انتهاء حظر التجول في 30 أغسطس

المصدر: دبي - العربية.نت
الكويت - فرانس برس
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أعلنت الكويت، الخميس، إلغاء حظر التجول المفروض بكل مناطق البلاد لاحتواء فيروس كورونا، اعتبارا من الأحد الثلاثين من أغسطس/ آب.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة عبر "تويتر" إن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد 30 أغسطس، وتحديداً عند الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف تدريجي للقيود التي فرضت لمواجهة الجائحة التي ضربت كل دول العالم.

هذا وكانت الحكومة قد قلصت من عدد ساعات الحظر الجزئي في البلاد في أواخر يوليو الماضي، حتى أصبحت بين الساعة التاسعة مساء وينتهي الساعة الثالثة فجرا.

وقبل ذلك، كانت مناطق الكويت تخضع لإغلاق كلي، قبل أن تتقلص مع مرور الوقت.

وسجلت الكويت، الخميس، حالتي وفاة و622 إصابة جديد بكوفيد 19، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 509 والإصابات إلى 78 ألفاً و767 حالة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

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