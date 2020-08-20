ساعد بالهجوم.. المؤبد لشقيق منفذ تفجير مانشستر

قضت محكمة بريطانية، الخميس، بسجن شقيق منفذ تفجير مانشستر مدى الحياة دون الحق في إطلاق سراحه قبل 55 عاماً، وذلك لمساعدته في الهجوم الذي أودى بحياة 22 شخصاً العام 2017 عقب انتهاء حفلة موسيقية.

موضوع يهمك أكد متحدث باسم قوة الردع الخاصة في العاصمة الليبية، طرابلس، أن شقيق المفجر الانتحاري، سلمان العبيدي، الذي هاجم حفلاً... طرابلس تُرحل شقيق منفذ هجوم مانشستر إلى بريطانيا المغرب العربي

وقال القاضي جيريمي بيكر إنه ما كان يمكن إنزال عقوبة السجن مدى الحياة بدون إفراج بهاشم العبيدي، لأنه كان دون عمر 21 عاماً وقت ارتكاب الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش ووقع بعد انتهاء حفلة لنجمة البوب الأميركية، أريانا غراندي.

وأضاف: "المتهم وشقيقه مذنبان بالقدر نفسه" في هذا الهجوم الذي أسفر عن "مقتل العشرات وإصابة آخرين"، متابعاً: "الحقيقة هي أن هذه كانت جرائم فظيعة كبيرة في حجمها" أعدت "بنية القتل وكانت عواقبها مروِّعة".

يشار إلى أن الهجوم كان قد أسفر عن مقتل 23 شخصاً وجرح 193 بحسب حصيلة رسمية للشرطة.

رفض المثول إلى القاعة

ونفذ الهجوم سلمان العُبيدي، الليبي الأصل، وقالت صحف بريطانية في تمّوز الماضي إن ليبيا سلّمت شقيقه، هاشم، في شهر تموز/يوليو إلى السلطات البريطانية.

وقد رفض المتهم الذي أحضر إلى المحكمة من سجن بلمارش الذي يخضع لحراسة مشددة، المثول في القاعة التي صدر فيها الحكم وحيث كان أقارب الضحايا موجودين.

يذكر أنه وفي 22 أيار/مايو 2017، فجر سلمان شقيق هاشم العبيدي قنبلة في مانشستر شمال إنجلترا، عند مخرج قاعة للحفلات الموسيقية تتسع لما يصل إلى 21 ألف شخص. وقتل 23 شخصا، بينهم مراهقون وطفل.

وفي وقت الهجوم، كان هاشم على بعد آلاف الكيلومترات من مانشستر، في موطنه ليبيا التي عاد إليها قبل شهر من الحادث الإرهابي.