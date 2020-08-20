لقاح روسيا في عين العاصفة.. "الصحة" تبحث وموسكو تختبر

رغم إعلان روسيا مؤخراً تطويرها أول لقاح يوفر "مناعة مستدامة" ضد كورونا، إلا أن خطوة موسكو قوبلت بشكوك دولية، من جراء عدم استكمال التجارب السريرية المطلوبة، فيما وصلت عشرات اللقاحات الأخرى في العالم إلى مراحل نهائية ومتقدمة، ومن المرجح أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي.

في السياق، ذكر مكتب أوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية أنه بدأ مناقشات مع روسيا لمحاولة الحصول على مزيد من المعلومات حول لقاح الفيروس المستجد الذي وافقت عليه موسكو الأسبوع الماضي.

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كما قالت كاثرين سمولوود، مسؤولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، الخميس، إن "هذا القلق الذي لدينا حول السلامة والفعالية ليس خاصاً باللقاح الروسي، إنه لجميع اللقاحات قيد التطوير".

وأقرت سمولوود أن منظمة الصحة تتخذ "نهجاً متسارعاً" لمحاولة تسريع تطوير لقاحات كورونا لكنها شددت على أنه "من الضروري ألا نختصر الطريق فيما يتعلق بالسلامة أو الفعالية."

إلى ذلك أضافت أن منظمة الصحة بدأت "مناقشات مباشرة" مع روسيا وأن مسؤولي المنظمة يتشاركون "مختلف الخطوات والمعلومات التي ستكون مطلوبة لمنظمة الصحة لإجراء التقييمات".

يأتي هذا في وقت أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستختبر لقاح كورونا على 40 ألف شخص.

يشار إلى أن فيروس كورونا أودى بحياة 787,918 شخصاً على الأقل في العالم حتى الآن منذ أن ظهر بالصين نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وسُجّلت رسمياً إصابة 22,465,840 شخصاً على الأقل في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 14,102,900 شخص على الأقل.