ماكرون: قوى أجنبية تتدخل في ليبيا وتنتهك حظر السلاح

في ظل استمرار التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا جراء عدة ملفات، من التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط إلى ملف اللاجئين وليبيا، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن "قوى أجنبية تتدخل في الصراع الليبي وتنتهك حظر السلاح".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في فورت دي بريجانكون جنوب فرنسا: "متضامنون مع اليونان وقبرص ونريد خفض التصعيد".

موضوع يهمك لا تزال لحظة الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس راسخة في أذهان اللبنانيين، واختلفت القصص والمعاناة جراء هذه الحادثة... بعد انفجار بيروت.. "الخردق" يعمّق جراحات اللبنانيين العرب و العالم

كما أضاف: "بحثت مع ميركل قضية شرق المتوسط ولدينا رؤية مشتركة".

وأكد أن "فرنسا وألمانيا ستتصرفان بطريقة منسقة وتريدان تهدئة التوترات واحترام السيادة".

إلى ذلك شدد على أنه "يتعين على أوروبا أن تحمي سيادة دولها في شرق البحر المتوسط عندما تكون موضع شك".

من جهتها، أوضحت ميركل أن "ألمانيا وفرنسا تريدان التأكد من قدرة ليبيا على تحديد مستقبلها".