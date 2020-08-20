متأثرا بإصابته.. مقتل فتى فلسطيني بنيران إسرائيلية

لفظ فتى فلسطيني، اليوم الخميس، أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله.

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أعلن رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل عماد زهران مقتل الفتى محمد ضامر حمدان مطر (16 عاما)، الذي أصيب ليلة أمس برصاص القوات الإسرائيلية في القرية.

وقال زهران إن مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في القرية غرب رام الله، ما أدى إلى إصابة 3 من أبناء القرية بالرصاص الحي، أحدهم نقل إلى المستشفى الاستشاري، وآخر إلى مجمع فلسطين الطبي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الثالث وهو الفتى مطر، وأبلغونا من خلال الإسعاف صباح اليوم بمقتله".

وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تسليم الجثمان.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المدخل الرئيسي لقرية دير أبو مشعل، شمال غربي مدينة رام الله.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمارس منذ نحو شهرين سياسة العقاب الجماعي بحق أهالي البلدة، من خلال الإغلاق المتكرر لمدخلها وحرمان نحو 700 طالب وموظف من الوصول إلى أماكن عملهم وجامعاتهم.