مسؤول في حزب الله: قرار المحكمة بقضية الحريري لا يعنينا

قال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، اليوم الأربعاء إن الحزب لن "يقيّم" حكم المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي أدانت الثلاثاء عضوا في الجماعة بالتآمر لقتل رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، في تفجير عام 2005.

وفي أول تعليق لمسؤول بحزب الله حول المحكمة قال فضل الله في حديث تلفزيوني "لا يعنينا لا قرار المحكمة ولا الذي صدر عن المحكمة ولا أي تفاعلات". وأضاف فضل الله أن حزب الله لم يعترف بالمحكمة ولم يكن معنيا بحكمها.

ونفى حزب الله المدعوم من إيران أي ضلوع له في التفجير الذي أسفر عن مقتل 21 آخرين.

دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، عضواً بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ودانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة اغتيال الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان". إلا أنها أوضحت أن "لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري".