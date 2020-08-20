هؤلاء يهددون عرش أردوغان.. أبرزهم عمدة اسطنبول

أجرت شركة تركية استطلاعاً للرأي حول الشخصية المرشحة لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهل سيعطي الناخبون أصواتهم مجدداً لأردوغان، فكانت النتائج تشير إلى ظهور منافسين جدد للرئيس أردوغان، أي أنّ قادة الأحزاب المناهضين للحزب الحاكم ورئيسه لم يكن لهم حضور بين الفئة التي شملها الاستطلاع.

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وأجرت شركة "Optimar أوبتيمار" البحثية استطلاعاً للرأي في الفترة ما بين 10 و12 أغسطس الحالي، شارك فيه 2121 شخصا من 26 ولاية، حيث كان السؤال الموجه للمشاركين "إذا كانت هناك انتخابات اليوم، هل ستعطون أصواتكم للرئيس رجب طيب أردوغان".

وأجاب 40.1% من المشاركين بأنهم سيصوتون للرئيس أردوغان، بينما قال 45.1% إنهم لن يصوتوا لأردوغان، و14.8% لم يقرروا بعد.

رئيس بلدية اسطنبول في المقدمة

أكثر المنافسين قوة لأردوغان في الجولة الأولى هم رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، و رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض منصور يافاش.

وفي حال ذهبت الانتخابات إلى جولة ثانية قالت شركة "Optimar أوبتيمار" البحثية إن إمام أوغلو هو الاسم الذي حصل على أعلى تصويت بين المنافسين الذين يواجهون أردوغان، يليه رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش بنسبة 36.7 في المائة، ثم المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه بنسبة 33.5 في المائة.

وكشف الاستطلاع أنه في حال تواجد الاسمين ضمن الجولة الثانية، فإن أردوغان سيحصل على 45.1 في المائة من الأصوات، وسيحصل إمام أوغلو على 36.8 في المائة، بينما قال 18.1 في المئة إنهم لم يختاروا بعد لمن سيصوتون بين الاسمين.

وفي حال كانت جولة الانتخابات الثانية بين أردوغان ويافاش، فإن أردوغان سيحصل على 44.5 في المائة من الأصوات، و 36.7 في المائة سيحصل عليها يافاش، و 18.8 في المائة مترددين بين الاسمين.

أما إذا كانت الجولة الثانية بين أردوغان وإنجه، فإن أردوغان سيحصل على 44.5 في المائة، و إنجه 33.5 في المائة، و المترددين 22 في المائة.

غل ينافس

ويظهر البحث أن الرئيس السابق عبد الله غُـل سيحصل على 21.3 في المائة من الأصوات ضد أردوغان في جولة الانتخابات الثانية، حيث سيحصل أردوغان على 44.3 في المائة من الأصوات، بينما تصل نسبة المترددين إلى ما يقرب من 35 في المائة.

وأخيراً أشار بحث شركة "Optimar أوبتيمار" البحثية أنه في حال كانت جولة الانتخابات الثانية بين أردوغان والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، سيحصل أردوغان على 52.7 في المائة من الأصوات، و 16.9 في المائة لدميرتاش، ووصلت نسبة المترددين إلى 30.4 في المائة.