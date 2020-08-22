السبحة تكر.. سويسرا تدرس حظر حزب الله اللبناني

بسبب أنشطته وتحركاته الإجرامية في البلاد وغيرها من الدول الأوروبية، تدرس الحكومة السويسرية حظر حزب الله اللبناني.

موضوع يهمك باتت "الجيوش الإلكترونية" لاعباً أساسياً في بعض المعارك السياسية، لا سيما مع توسع فضاء الإنترنت الرحب، فبعضها يستهدف... خبايا ذباب حزب الله.. تفاصيل جيش إلكتروني وحسابات وهمية العرب و العالم

في التفاصيل، كشفت صحيفة "بليك" السويسرية، السبت، عن أن الحزب الديمقراطي المسيحي "يمين وسط"، وهو إحدى الكتل المكونة للحكومة، قدم طلباً لحظر ميليشيات حزب الله، مشيرة إلى أن المجلس الاتحادي أي الحكومة، يدرس المقترح في الوقت الحالي.

وتابعت الصحيفة: "يريد المجلس الاتحادي التحقيق فيما إذا كانت ميليشيات حزب الله نشطة أيضاً في سويسرا، وإعداد تقرير شامل عن وضع التنظيم والأفرع التابعة له وأنشطتها في البلاد"، بحسب تعبيرها.

كما نقلت عن رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي غيرهارد فيستر قوله: "حزب الله يشكل تهديداً لكل دول أوروبا"، متابعاً "حظر حزب الله يمكن سويسرا من مراقبة خلايا التنظيم بشكل جيد في البلاد".

الأموال وحسابات المصارف

وأضاف: "نهدف لإعداد تقرير عن نشاط حزب الله في سويسرا، والمنظمات التي على اتصال به في أراضينا، وما إذا كان يجمع الأموال ويملك حسابات مصرفية نشطة لدينا".

إلى ذلك، أكد أن مقترح حزبه الخاص بحزب الله يشمل "حظر استخدام رموز الميليشيات في الأماكن العامة أو في الأفلام والوثائق الدعائية وحظر تجمعات الحزب، ومصادرة أصول التنظيمات التي ترتبط به".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

يشار إلى أن التحرك السويسري قد أتى بعد أيام من حظر ليتوانيا عناصر حزب الله من دخول أراضيها لمدة 10 سنوات.

إجراءات قوية

وفي أيار/مايو الماضي، أصدر البرلمان النمساوي توصية غير ملزمة للحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد ميليشيات حزب الله.

وكانت الداخلية الألمانية قد أعلنت في 30 نيسان الماضي، حظر جميع أنشطة حزب الله في البلاد بشكل كامل، بعد ضغوط شديدة من الولايات المتحدة، ومن البرلمان الألماني نفسه الذي مرر في ديسمبر/كانون الأول الماضي توصية غير ملزمة للحكومة، بحظر حزب الله.

بدورها، تصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية، فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحيه السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف.