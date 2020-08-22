بعد تمنع روسي.. نقل معارض شهير "مسموم" إلى طائرة طبية

بعد بلبلة كبيرة حصلت أمس الجمعة، وتمنع أطباء روس من الموافقة على نقله، أعلنت متحدّثة باسم أليكسي نافالني أنّ المعارض الروسي البارز الراقد في غيبوبة في مستشفى بمدينة أومسك السيبيرية والمشتبه بأنّه تعرّض لعملية تسميم، نُقل فجر السبت من المستشفى إلى سيارة إسعاف أوصلته إلى مطار المدينة، حيث تنتظره طائرة طبية ستنقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

موضوع يهمك كافح أطباء روس ما أمكنهم أمس، لإنقاذ حياة ناشط روسي مناهض للفساد، ومن أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، وهو Alexei... شاهد المعارض لبوتين يصرخ من ألم تسممه بشاي كان يشربه الأخيرة

وقالت كيرا لارميش في تغريدة على تويتر إنّ "أليكسي نافالني نقل إلى سيارة إسعاف وهم بصدد توصيله إلى المطار".

وكان الأطباء الروس الذين يعالجون نافالني في مدينة أومسك السيبيرية، حيث يرقد في غيبوبة بقسم العناية المشددة، تراجعوا الجمعة عن موقفهم السابق وسمحوا بنقله بعدما بذلت عائلته ومساعدوه جهوداً حثيثة لنقله إلى ألمانيا.

أتت عملية النقل أيضا، بعد أن ناشدت زوجة المحامي البالغ 44 عاماً والناشط ضد الفساد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخّل للسماح بنقله، بينما اتهم مساعدوه السلطات الروسية بتعريض حياته للخطر عبر تأخير نقله.

يشار إلى أن نافالني الذي يعتبر من أشدّ منتقدي بوتين، فقد وعيه الخميس، بينما كان على متن رحلة جوية، فقامت طائرته بهبوط اضطراري في مدينة أومسك.

ويعتقد معاونوه أنّه تعرّض لعملية تسميم عبر وضع مادة ما في الشاي الذي تناوله في مقهى في المطار، لكن الأطباء أكّدوا الجمعة عدم وجود "أي أثر" لأي سمّ في جسمه.