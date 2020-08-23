الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لنا سقطت في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت إن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان أثناء "نشاط عملياتي" على طول الحدود في وقت سابق من اليوم.

موضوع يهمك دخل 3 أو 4 مسلحين، مساء أمس الجمعة، إلى بلدة "كفتون" البعيدة بأقصى الشمال اللبناني 80 كيلومتراً عن بيروت، وكانوا في... مسلحون دخلوا بلدة في لبنان وقتلوا 3 أعضاء بالحزب القومي العرب و العالم

وقال الجيش في بيان "لا يوجد خطر من تسرب معلومات". ولم يقدم تفاصيل أخرى.

في المقابل، قال حزب الله اللبناني السبت إنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد اليوم.

وأضاف الحزب المدعوم من إيران في بيان أن الطائرة جرى إسقاطها قرب بلدة عيتا الشعب الحدودية وهي الآن في حيازته.

وفي 27 تموز/يوليو الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خاض "قتالا" على الحدود مع لبنان بعد إحباط محاولة تسلل "خلية إرهابية" عبر الحدود. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ حزب الله "يلعب بالنار".

إلا أنّ حزب الله نفى خوضه أيّ اشتباك مع الجانب الاسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، وكذلك التقارير عن إحباط محاولة تسلّل لعناصره.

وجاءت الأنباء عن تبادل إطلاق النار وقتذاك، في أعقاب تقارير إعلامية إسرائيلية رجّحت رداً محتملاً من حزب الله بعد مقتل أحد عناصره قبل أيام في غارة جوية قرب دمشق، اتّهم إسرائيل بشنّها وتعهّد بالرد عليها.

هذا وكانت إسرائيل أعلنت حال التأهب القصوى على حدودها الشمالية وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة قبل أن تعود وتخفف من انتشار قواتها لاحقاً.