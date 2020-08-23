دوي انفجار في منطقة تقع جنوب بيروت.. والقوى الأمنية تحقق

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديداً بالقرب من موقع "جبانة بعاصير الجديدة"، الواقعة جنوب بيروت في محافظة جبل لبنان.

وتسبب دوي الانفجار بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، وقد شوهد الدخان بكثافة فوق المنطقة.

وعلى الأثر، حضرت عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.

موضوع يهمك على ما يبدو، لم تنته فصول فضيحة تمويل قطر لحزب الله بعد، حيث يستعد البرلمان الألماني لفتح أبواب التحقيقات على... قطر وحزب الله مجدداً.. الدوحة تسعى لشراء صمت ألماني الخليج العربي

من جهتها، نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن رئيس بلدية برجا ريمون حمية قوله: "المعلومات الأولية تفيد بأن لا خسائر بشرية في الانفجار. والقوى الأمنية توجهت إلى المكان لتحديد السبب".

ووفق معلومات أمنية تلقتها الصحيفة، يعود الانفجار إلى "قنبلة يدوية قديمة كان مجهول قد ألقاها من دون أن تنفجر". وأضافت: "بسبب اشتعال حريق بالقرب من جبانة بعاصير الجديدة، انفجرت القنبلة من دون وقوع أي خسائر".

ويأتي حادث اليوم بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الحالي، ما أدى لمقتل العشرات وجرح الآلاف بينما يبقى العشرات في عداد المفقودين. كما أدى الانفجار إلى تشريد عشرات آلاف العائلات، حيث إنه تسبب في تحطم آلاف المنازل في المنطقة المحيطة بالمرفأ.

ولم تصل التحقيقات الرسمية إلى الآن إلى نتيجة علنية حول سبب الانفجار، باستثناء إشارتها لوجود 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم الخطرة في المرفأ منذ 2013.