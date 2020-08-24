إصابة 500 شخص ببكتيريا بسبب المياه الملوثة في الصين

أصيب مئات الأشخاص في شرق الصين ببكتيريا قد تسبب التهابا معويا حادا بعدما شربوا مياها ملوثة، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الاثنين، ما أدى إلى إغلاق شركة المياه المحلية.

وأصيب نحو 500 من سكان مدينة باووي الريفية على بعد نحو 550 كيلومترا غرب شانغهاي بالحمى والإسهال منذ الأسبوع الماضي.

موضوع يهمك هدد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الأحد بضرب صحافي بشكل متكرر على فمه بعدما سئل عن علاقة زوجته بخطة فساد مشتبهة.وقال... صحافي يسأل.. وبولسونارو يرد: "أرغب بتسديد لكمات لفمك" الأخيرة

وجاء في تقرير أعدته السلطات المحلية، أن السكان أصيبوا ببكتيريا شيغيلا، وهي جرثومة تسبب الزحار (ديزنتيريا).

وأغلقت شركة المياه المحلية وأدخل نحو 300 شخص إلى المستشفى، على ما أفاد مسؤولون.

وأظهرت مشاهد بثتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيفة "الشعب" الرسمية، مرضى على أسرتهم في مستشفى محلي. وأوضحت الصحيفة أن الكثير من المرضى هم من المسنين والأطفال.

وتشكل نظافة المياه مشكلة في غالبية مناطق الصين حتى في المدن الغنية، حيث يعتمد الكثير من السكان على المياه المعلبة أو يعمدون إلى غليها.

وحسنت وزارة الموارد المائية خدمات توفير المياه لنحو 256 مليون شخص يعيشون في الأرياف عبر البلاد في تموز/يوليو، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية للأنباء الجمعة.