أثينا: لن نسمح بتجاوز أنقرة للخطوط الحمراء في جزيرة كريت

أفادت وسائل إعلام يونانية أن أثينا لن تسمح بتجاوز أنقرة للخطوط الحمراء بجزيرة كريت، يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس اليوم الاثنين، إن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بمواصلة التنقيب شرق المتوسط.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أن وزير الخارجية القبرصي بحث هاتفيا مع نظيره اليوناني تجديد تركيا للتحذير البحري الدولي غير القانوني حتى 27 أغسطس آب.

ووصف الوزير القبرصي الخطوة بأنها في الاتجاه الخاطئ وتطور غير إيجابي يكشف عن النوايا.

اليونان تستعد للمعركة

يأتي ذلك فيما كشفت العديد من التقارير عن مواصلة السلطات اليونانية مفاوضاتها مع باريس لشراء 12 طائرة حربية من طراز "رافال"، مؤكدة أن إسبانيا والمملكة المتحدة على استعداد لإرسال سفن حربية إلى المنطقة، وفقًا لنبأ لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية.

يذكر أن فرنسا كانت قد أرسلت طائرتين مقاتلتين وفرقاطات إلى المنطقة في الأسابيع الماضية، بعد إرسال تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب في شرق المتوسط.

موضوع يهمك بالتزامن مع مواصلة تركيا تنقيبها عن الغاز في البحر المتوسط الذي يشهد توتراً ونزاعاً متصاعداً حول عمليات التنقيب هذه بين... تركيا تواصل التنقيب.. وعقوبات أوروبا تلوح في الأفق العرب و العالم

وأفادت الصحيفة اليونانية بأن اليونان تتابع عن كثب ما تفعله البحرية التركية في شرق المتوسط، وبناءً على ذلك تتخذ موقفًا، مشيرة إلى أن اليونان تترقب اللقاء المرتقب بين وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، في أنقرة.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة التركية، تمديد عمل السفينة "أوروتش رئيس" التي تجري أبحاثًا في البحر المتوسط، حتى 27 أغسطس.

وستقوم السفينة "أوروتش رئيس" جنبًا إلى جنب مع سفينة أتامان وجنكيز خان بإجراء دراسات في شرق البحر المتوسط قبالة قبرص.

من جهتها، أصدرت اليونان إخطارًا للسفن "نافتكس" بأن قواتها الجوية والبحرية ستجري تدريبات في منطقة تتداخل مع تركيا في تحذير مماثل للذي أصدرته أمس الأحد.