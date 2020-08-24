قصف إسرائيلي على غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه شن ضربات جديدة ضد مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان: "استهدفت طائرات مقاتلة وطائرات عسكرية ودبابات مواقع عسكرية لحماس في جنوب قطاع غزة" تضم "منشآت تحت الأرض"، مضيفاً أن القصف جاء "رداً" على مواصلة إطلاق البالونات المتفجرة والحارقة.

موضوع يهمك وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إلى إسرائيل في اليوم الأول من جولة في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به... بومبيو يصل إسرائيل المحطة الأولى من جولته في المنطقة العرب و العالم

وتقصف إسرائيل غزة بشكل شبه يومي منذ 6 أغسطس ردا على إطلاق بالونات محملة بقنابل حارقة أو، بوتيرة أقل، صواريخ.

يأتي التصعيد بين غزة وإسرائيل رغم إعلان وقف لإطلاق النار بين الطرفين بدعم من الأمم المتحدة ومصر العام الماضي.

وتأتي الضربات الجديدة تزامناً مع زيارة الاثنين إلى القدس لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ضمن جولة تستمر 5 أيام في الشرق الأوسط.