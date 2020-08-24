لندن: سندعو الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات المباشرة

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الاثنين، إن تعليق إسرائيل ضم أراض بالضفة خطوة ضرورية لتعزيز السلام، مشيراً إلى أنه سيزور المنطقة للتأكيد على استئناف مفاوضات السلام.

وقال وزير خارجية بريطانيا: سندعو الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات المباشرة، مؤكداً أنه سيستغل زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية للضغط من أجل استئناف الحوار.

وقال إنه سيؤكد ضرورة استئناف الحوار الإسرائيلي الفلسطيني والتعاون الأوسع بشأن التنمية والتجارة ومكافحة فيروس كورونا.

موضوع يهمك قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إن "الرئيس دونالد ترمب أوضح بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي".واعتبر... بومبيو لنتنياهو: إيران لن تحصل على السلاح النووي العرب و العالم

وأشار إلى أن الرحلة ستشمل اجتماعات مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال راب في بيان: "تعليق إسرائيل لضم أراضٍ هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل، في المحطة الأولى من جولة شرق أوسطية، للدفع بمسعى الرئيس دونالد ترمب للسلام العربي الإسرائيلي، حيث التقى بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.