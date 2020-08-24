وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد قادة حماس من على حدود غزة

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، من على حدود قطاع غزة، قادة حماس قائلا: إنه في الوقت الذي تنفجر بالوناتهم نحونا، فإن انفجاراتنا عليهم ستكون أشد ألما.

ونقلت قناة "كان" العبرية عن غانتس خلال زيارة لإحدى بطاريات القبة الحديدية في الجنوب قوله: يجب أن يعلم قادة حماس أنه في الوقت الذي تنفجر بالوناتهم نحونا، فإن انفجاراتنا عليهم ستكون أشد ألما.

وأضاف غانتس: "نحن لسنا مستعدين لقبول أي صاروخ أو بالون أو أي انتهاك أمني"، مشيرا إلى مواصلة الرد على كل الانتهاك.

من جهته، اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن كل بالون حارق أو متفجر يطلق من غزة تجاه المستوطنات، كأنه صاروخ.

ضربة قوية جداً

والجمعة، لوح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بتوجيه "ضربة قوية جدا إذا لزم الأمر، إلى مطلقي البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية من قطاع غزة".

موضوع يهمك أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه شن ضربات جديدة ضد مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة... قصف إسرائيلي على غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة العرب و العالم

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قصف الاثنين، عبر طيرانه الحربي ومدفعيته، ثلاثة مواقع جنوب قطاع غزة حيث استهدف أرضًا زراعية شرق القرارة، ونقطة للضبط الميداني في منطقة السريج شرق خان يونس، ونقطة أخرى شرقي رفح جنوب القطاع.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائرات حربية، بالإضافة إلى دبابات أغارت على مواقع عسكرية وبنية تحتية تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يجري تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل ويعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال تخريبية.

وتشهد الحدود ما بين قطاع غزة وإسرائيل توترا أمنيا منذ نحو أسبوعين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من 28 حريقا شب، الأحد، في مناطق إسرائيلية قريبة من حدود قطاع غزة نتيجة إطلاق البالونات الحارقة.