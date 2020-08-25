تبحث تعاوناً اقتصادياً.. قمة أردنية عراقية مصرية في عمان

من المقرر أن تنعقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووصل الكاظمي، بالإضافة إلى السيسي إلى عمّان للمشاركة في اجتماعات القمة الثلاثية،

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وستركز القمة على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية.

إلى ذلك، ستتطرق إلى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

إصابة وزير الاتصالات العراقي بكورونا

يذكر أن مصادر أردنية وعراقية كانت أكدت، الاثنين، انعقاد القمة بين قادة الأردن ومصر والعراق، اليوم في ظل إجراءات صحية مشددة، بعد إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيبانيبفيروس كورونا إثر وصوله إلى عمّان تحضيراً للقاء.

كما قال أحمد ملال طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي، لوكالة فرانس برس، إن "القمة ستعقد الثلاثاء لكن حجم الوفود ومواعيد الاجتماعات ستكون محدودة كإجراء احترازي".

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "بترا" أن "نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي التي أجريت له في الأردن أتت إيجابية"، لدى وصوله في زيارة رسمية لعمّان يوم الجمعة. ويخضع الشيباني والوفد المرافق له لحجر صحي.

كما أضاف العضايلة أن ثبوت إصابة الوزير "تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية".

اجتماعات مماثلة

يشار إلى أن الشيباني كان وصل إلى عمّان للمشاركة في القمة المخصصة لبحث شؤون التجارة والاتصالات والنفط، وتجمع ليوم واحد بين العاهل الأردني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي الذي يشارك فيها لأول مرة.

وعقد الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة خلال العامين الماضيين، ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات المتطرفة.