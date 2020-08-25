مالطا تحذر: عمليات تركيا في المتوسط تؤزم الوضع

في ظل استمرار التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا جراء عدة ملفات، من التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط إلى ملف اللاجئين وليبيا، دعا وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو، إلى محادثات لتجنب التصعيد في شرق المتوسط بعدما دشنت أنقرة حملة تنقيب جديدة.

وقال بارتولو لفاينانشال تايمز: "إذا ساءت الأمور وكان هناك الكثير من العداء، فسيمتد ذلك إلى بقية البحر المتوسط".

موضوع يهمك عاد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ليؤكد مرة جديدة عزم بلاده محاسبة إيران ووقف أنشطتها التخريبية في المنطقة.وفي... بومبيو: الاتفاق النووي تجاهل نشاط إيران التخريبي بحماقة أميركا

كما أضاف: "من مصلحتنا إيجاد وسيلة لخفض التصعيد والبدء في حوار أياً كانت صعوبة ذلك".

وأوضح: "قلت لوزير الخارجية التركي إن ما حدث عام 1962 إبان أزمة الصواريخ الكوبية مثال جيد لحل يحفظ ماء الوجه لمواجهة خطيرة".

إلى ذلك شدد بارتولو على أن "التكهنات بأن تركيا تريد استخدام قاعدة جوية في مالطا للمساعدة في دعمها العسكري لحكومة الوفاق الليبية هراء"، لافتاً: "لم يكن هناك مثل هذا الطلب، ونحن دولة صغيرة محايدة".

كما أكد أن "هذا ليس من مصلحتنا، وأعتقد أنه ليس من مصلحة البحر المتوسط استخدام مالطا ضد أي دولة مجاورة".

تأزم بين اليونان وتركيا

يشار إلى أنه بعد تراجع طفيف في حدة التوتر بين البلدين، تدهورت العلاقات مجدداً خلال الأيام الماضية، بين تركيا واليونان، لا سيما بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين.

وبدا المشهد، الثلاثاء، ذاهباً إلى مزيد من التأزم، على وقع استنفار عسكري يوناني. فقد بدأت أثينا، فجر الثلاثاء، مناورات عسكرية تشارك فيها قواتها البحرية والجوية في البحر الأبيض المتوسط جنوب شرقي جزيرة كريت وجنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بالقرب من المنطقة التي أرسلت إليها تركيا سفينة الأبحاث عروج ريس، برفقة سفن حربية، لمسح البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن احتياطيات الغاز والنفط.

نشر الفوضى

وكان أردوغان قد أعلن، الاثنين، أن البحرية التركية لن تتراجع عن مواقعها في شرق البحر المتوسط، متهما اليونان بنشر الفوضى. وأضاف في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء :"الذين يلقون باليونان أمام البحرية التركية لن يقفوا وراءهم".

كما اعتبر أنه ليس لأثينا الحق في بث إرشادات ملاحية تُعرف باسم نافتكس في المناطق التي تطالب بها أنقرة. وقال: "اليونان أعلنت إرشادات ملاحية خاصة بها بشكل غير قانوني وبأسلوب فج. بهذا الموقف تنشر اليونان فوضى لن تستطيع الإفلات منها".